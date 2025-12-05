Desde el martes se podrá renovar el Pase Libre de SAETA

Según informaron desde SAETA, desde el martes los estudiantes podrán renovar el Pase Libre.

Podrá renovar el Pase Libre aquellos ingresante al nivel inicial, alumnos que requieran su primera tarjeta y de aquellos que cursen los niveles primario y secundario.

Desde SAETA, recordaron que los trámites que requiere la impresión de una tarjeta o que implique el cambio de nivel educativo deberá realizarse de modo presencial y con turno online previo, mientras que el resto deberá efectuarse por autogestión en las terminales habilitadas para ese fin.

Para realizar el trámite se deberá tener en cuenta: