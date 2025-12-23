La F1 jugó al “Amigo Invisible” navideño: ¿Qué le dieron a Colapinto y a quién regaló?

La Fórmula 1 compartió el tradicional juego del “Papá Noel secreto” entre los pilotos de la temporada 2025 y uno de los momentos más comentados fue el de Franco Colapinto, que participó con humor y dejó su sello argentino.

El piloto de Alpine, de 22 años, apareció con gorro navideño y la camiseta rosa del equipo mientras abría su obsequio y trataba de adivinar quién había sido su amigo invisible. Al descubrir un muñeco Funko Pop, Colapinto no dudó: “Es alguien de Red Bull”. Finalmente, confirmó que el regalo había sido de Yuki Tsunoda, a quien agradeció entre risas. “Está buenísimo, lo voy a poner en el auto para ver si me trae suerte”, dijo.

Pero la sorpresa también fue al revés. A Colapinto le tocó regalarle a Oliver Bearman, piloto de Haas, quien recibió una remera con un oso argentino vestido con los colores celeste y blanco y el número 87. “Me pregunto quién me regaló el oso argentino… ¿habrá sido el piloto argentino de F1?”, bromeó el británico antes de agradecerle públicamente.

Oliver Bearman con el regalo que le hizo Franco Colapinto

El video, difundido por la F1 en redes sociales, mostró además otros intercambios divertidos entre los pilotos, pero la participación de Colapinto volvió a destacarse y reforzó su carisma dentro del paddock en su primera temporada en la máxima categoría.

Tsunoda le regaló un Funko de el mismo a Franco 😂



Esto es claramente en venganza por el año pasado cuando le regaló un mate#F1 #Colapinto pic.twitter.com/HFCaWmee3H — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) December 23, 2025

Los otros regalos entre pilotos fueron: