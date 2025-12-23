La F1 jugó al “Amigo Invisible” navideño: ¿Qué le dieron a Colapinto y a quién regaló?Deportes23/12/2025
La Fórmula 1 compartió el tradicional juego del “Papá Noel secreto” entre los pilotos de la temporada 2025 y uno de los momentos más comentados fue el de Franco Colapinto, que participó con humor y dejó su sello argentino.
“Está buenísimo, lo voy a poner en el auto para ver si me trae suerte”
El piloto de Alpine, de 22 años, apareció con gorro navideño y la camiseta rosa del equipo mientras abría su obsequio y trataba de adivinar quién había sido su amigo invisible. Al descubrir un muñeco Funko Pop, Colapinto no dudó: “Es alguien de Red Bull”. Finalmente, confirmó que el regalo había sido de Yuki Tsunoda, a quien agradeció entre risas. “Está buenísimo, lo voy a poner en el auto para ver si me trae suerte”, dijo.
Pero la sorpresa también fue al revés. A Colapinto le tocó regalarle a Oliver Bearman, piloto de Haas, quien recibió una remera con un oso argentino vestido con los colores celeste y blanco y el número 87. “Me pregunto quién me regaló el oso argentino… ¿habrá sido el piloto argentino de F1?”, bromeó el británico antes de agradecerle públicamente.
El video, difundido por la F1 en redes sociales, mostró además otros intercambios divertidos entre los pilotos, pero la participación de Colapinto volvió a destacarse y reforzó su carisma dentro del paddock en su primera temporada en la máxima categoría.
Tsunoda le regaló un Funko de el mismo a Franco 😂— El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) December 23, 2025
Esto es claramente en venganza por el año pasado cuando le regaló un mate#F1 #Colapinto pic.twitter.com/HFCaWmee3H
Los otros regalos entre pilotos fueron:
- Alex Albon recibió un libro de recetas españolas de Fernando Alonso.
- Fernando Alonso recibió un bastón de Nico Hülkenberg.
- George Russell recibió un cuadro de una carrera obsequiado por Charles Leclerc.
- Charles Leclerc recibió de Pierre Gasly un libro titulado Cómo ser un buen esposo.
- Pierre Gasly recibió un kit para jugar al pádel de Kimi Antonelli.
- Kimi Antonelli recibió de Lando Norris un almohadón con su cara y un Lego del McLaren de Ayrton Senna.
- Lando Norris recibió de Alex Albon un póster de sus inicios y una guía turística de Tailandia.
- Yuki Tsunoda recibió un kit de ping pong de Gabriel Bortoleto.
- Gabriel Bortoleto recibió un libro de cocina francesa de Esteban Ocon.
- Esteban Ocon recibió el juego de cartas Uno, edición Spiderman, de Oscar Piastri.
- Oscar Piastri recibió chocolate y medias de Lance Stroll.
- Lance Stroll recibió bronceador, paletas y un sombrero de Carlos Sainz.
- Carlos Sainz recibió muñequeras, vincha y un peine de Isaak Hadjar.
- Isaak Hadjar recibió un reloj despertador de Liam Lawson, quien a su vez recibió de Bearman un trípode y un libro sobre TikTok.