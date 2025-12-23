El Carril: Largas filas para probar el pan dulce más grande del mundo

El lunes por la noche en El Carril se llevó a cabo uno de los eventos más emotivos par los vecinos, pues era la 25 edición del Pan de Navidad Más Grande del Mundo.

Los vecinos hicieron más de tres cuadras de fila para saborear un pedacito del pan dulce que elaboraron desde el Área de Desarrollo Social de la Municipalidad, es un mega evento que contó con bendición, música en vivo y venta de comida regionales.

La actividad estaba declarada de interés por la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de salta. “El Pan de Navidad Gigante no es solo una tradición: es encuentro, memoria, trabajo colectivo y comunidad” destacaron desde el Municipio.