"Booooca, Booooca", la promesa de Franco Colapinto si sube al podio en la Fórmula 1

Franco Colapinto descansa en el país y reveló la promesa que deberá cumplir si cumple con el sueño de subir al podio en la Fórmula 1. El piloto de Alpine buscará mejorar su rendimiento en 2026 y ya se imagina un gran resultado y avisó que será al grito de "Boooooca, Boooooca".

En un video publicado en sus redes sociales, el piloto de 22 años habló de su vínculo con el Xeneize y dio detalles del guiño que le hará al conjunto azul y oro si logra finalizar en el top 3 de alguna carrera de la próxima campaña de la F1.

"Lo que más me duele es no poder ir a la cancha"

"Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan”, afirmó Colapinto. Y añadió: “De chiquito iba a todos los partidos y ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha”.

"Subo diciendo Boooca"

Colapinto reveló qué hará si logra subir al emblemático pedestal que reconoce a los tres mejores corredores de cada circuito. “Yo creo que cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boooca, Booooca, Boooooca'!, concluyó.

Mientras tanto, palpita la temporada 2026 de la Fórmula 1 en la que buscará ganar confianza y comenzar a sumar sus primeros puntos con la escudería francesa. En la anterior campaña, los porotos se le resistieron al pilarense producto de un flojo rendimiento del monoplaza.

La primera cita de la Máxima para el siguiente año tendrá lugar en Melbourne con el Gran Premio de Australia entre el 6 y 8 de marzo. Allí, el corredor albiceleste arrancará una nueva ilusión de alcanzar el podio.