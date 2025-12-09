Alpine lideró el ranking de daños y Colapinto quedó entre los pilotos con más costos

Mientras Lando Norris celebró su primer título mundial y McLaren se consagró campeón de constructores tras el Gran Premio de Abu Dhabi, la temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó otro ranking menos deseado: el de los equipos y pilotos que más dinero gastaron en reparaciones por daños en los monoplazas.

Según estadísticas difundidas en foros especializados como Reddit, Alpine fue la escudería que encabezó el denominado “campeonato de destructores”, con un gasto total de 5.348.000 dólares en reparaciones, cifra que contrasta con su último puesto en el campeonato de constructores.

Dentro del equipo francés, el mayor costo fue generado por el australiano Jack Doohan, quien provocó daños por 2.144.000 dólares en apenas seis carreras. Detrás se ubicó su reemplazante, el argentino Franco Colapinto, con 1.877.000 dólares, lo que lo posicionó noveno en el ranking general de pilotos con más costos por roturas. Pierre Gasly completó el trío de Alpine con 1.327.000 dólares.

En el caso de Colapinto, los principales gastos se registraron en los Grandes Premios de Imola, Azerbaiyán, Brasil y Estados Unidos. En Interlagos, el argentino protagonizó un accidente durante la carrera sprint tras despistarse y chocar contra los muros en la sexta vuelta.

El listado general de pilotos fue encabezado por Gabriel Bortoleto, quien le generó a Sauber casi 4 millones de dólares en daños. Lo siguieron Yuki Tsunoda y, llamativamente, el propio campeón del mundo, Lando Norris. En el extremo opuesto, Max Verstappen fue el piloto que menos gastos ocasionó, con apenas 450.000 dólares en toda la temporada.

Más allá de este ranking paralelo, la F1 cerró el año con Norris como campeón tras finalizar tercero en Abu Dhabi, superando a Max Verstappen y Oscar Piastri, mientras que McLaren se consagró como la mejor escudería del año con amplia diferencia sobre Mercedes y Red Bull.