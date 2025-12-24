¿Mesa adentro o afuera? Así estará el tiempo para la Noche Buena y Navidad en Salta

Ya transcurriendo el 24 de diciembre, la pregunta que los salteños buscan responder es clásica de estas horas: ¿mesa adentro o mesa afuera para la Navidad? Al parecer, deberá ser bajo techo, pues el pronóstico no descarta la posibilidad de lluvias e incluso tormentas.

Al respecto el meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que las condiciones de inestabilidad serán intensas debido al ingreso de un sistema frontal que provocará un marcado descenso de la temperatura, por tanto recomendó la población mantenerse informada y tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en los festejos al aire libre.

“Hay que estar informados porque podemos tener fenómenos de tormentas intensas y el acumulado puede ser de entre 15 a 35 milímetros”, explicó Escobar a Somos Salta donde añadió que el alerta emitido por el Servicio Meteorológico incluye la posible caída de granizo y ráfagas de viento fuertes .

Para el día de Navidad se espera un jueves con abundante nubosidad y un clima mucho más fresco respecto a los días anteriores. “Las temperaturas van a descender desde el jueves y las máximas van a llegar en promedio a los 22°C o 23°C", detalló el meteorólogo sobre el cambio brusco, con un desplazamiento de aire frío desde el este hacia el oeste que será el responsable de mantener el mal tiempo en la región.

Respecto al último fin de semana del 2025 se prevé una leve mejora térmica durante el día aunque persistirá el riesgo de precipitaciones nocturnas. El sábado y domingo presentarán máximas cercanas a los 27 grados con ambientes cálidos que podrían verse interrumpidos al caer el sol. “A la noche baja la temperatura con posibilidad de lluvias y podríamos tener un descenso de las máximas para el domingo”, anticipó Escobar.