Nuevos vuelos internacionales desde Salta, fechas y frecuencias en 2026

En el Aeropuerto Internacional de Salta “General Martín Miguel de Güemes” (SLA) hay un momento que se siente distinto: cuando el altavoz deja de repetir destinos de siempre y, de repente, aparece una palabra con olor a mar - Brasil. En 2026, Salta no solo suma una conexión internacional esperada, también ensaya un pequeño cambio de humor: menos “vuelta larga por Buenos Aires” y más “me voy directo”. Y eso, para el NOA, es casi un gesto político.

Quien haya viajado desde aquí lo sabe: la logística suele empezar mucho antes del embarque. Taxi a la madrugada, mate apurado, la pregunta de rigor (“¿ya hiciste el check-in?”), y la sensación de que el mundo queda lejos, como si estuviera detrás de una montaña extra. Pero el calendario 2026 trae novedades concretas - con fechas, días y frecuencias - y también trae un efecto colateral: ganas de planear, aunque sea en una servilleta.

La ruta que roba la escena: Salta - Florianópolis (Aerolíneas Argentinas)



La novedad más nítida y programada es el vuelo directo Salta - Florianópolis (FLN) operado por Aerolíneas Argentinas, con dos frecuencias semanales. Es una conexión estacional pensada para el verano, el tipo de ruta que se enciende cuando el hemisferio sur pide playa y brisa. Si querés revisar horarios y opciones de vuelos sin perderte en mil pestañas, podés mirar el Horario de los vuelos directos desde el aeropuerto de Salta.

¿Cuándo opera? La programación publicada para la temporada alta ubica el arranque en los primeros días de enero de 2026 y el cierre a comienzos de abril. En otras palabras: es la ruta ideal para escapar del calor del asfalto y volver con arena en la mochila, aunque, ojo, también es útil para conexiones regionales si armás bien la jugada.

Frecuencias y tiempos (lo importante, lo que anotás en el celular): los lunes y viernes salen vuelos desde SLA hacia FLN, y regresan el mismo día. Los horarios están planteados en franja de mañana desde Salta y retorno por la tarde desde Florianópolis, con una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos. Suena simple - y eso es parte del encanto.

Lo “nuevo” no siempre es “regular”: charters y operaciones de verano



Además del vuelo regular, 2026 viene con un capítulo que los viajeros curtidos conocen bien: los charters. No figuran siempre como “ruta permanente”, a veces se venden a través de agencias o paquetes, y su calendario puede variar. Pero existen, y para mucha gente son la puerta más rápida a un destino sin escalas.

Flybondi anunció una operatoria fuerte de vuelos chárter para el verano 2025/2026, incluyendo Salta - Florianópolis dentro de su esquema. El detalle oficial se puede leer en su anuncio de Flybondi sobre sus vuelos chárter de verano. Acá la clave es entender el “cómo”: suelen estar atados a fechas puntuales y cupos negociados con el mercado turístico.

Y hay otro rumor con forma de noticia que vuelve a circular cada verano: la opción de charters hacia Iquique (Chile). En temporadas anteriores ya se vio esa combinación de “norte argentino + costa chilena”, y para 2026 aparecen otra vez propuestas vinculadas a vuelos directos en modalidad chárter, normalmente con salidas acotadas. No es una ruta para improvisar - es una ruta para cazar.

Tabla 2026: destinos internacionales nuevos, aerolíneas y ventanas de operación

Ruta desde SLA Tipo Aerolínea / operador Inicio - fin (estimado) Frecuencias Salta (SLA) - Florianópolis (FLN) Regular estacional Aerolíneas Argentinas 02/01/2026 - 06/04/2026 2 por semana (lunes y viernes) Salta (SLA) - Florianópolis (FLN) Chárter de verano Flybondi Enero 2026 - (según programa) Fechas puntuales (no fijo) Salta (SLA) - Iquique (IQQ) Chárter vía agencias Operación chárter (según paquete) Verano 2026 (serie limitada) Salidas acotadas (habitualmente sábado)







Qué cambia para el viajero del NOA (y por qué importa)



Un vuelo nuevo no es solo un avión más. Es tiempo recuperado, y a veces también es plata. Cuando una ruta directa aparece, se reacomodan precios, se reescriben fines de semana largos, cambian hasta los planes familiares. Y en Salta, donde el turismo y la identidad viven pegados, esa diferencia se siente rápido.

Menos escalas, menos desgaste : en temporada alta, evitar un tramo extra es evitar horas de aeropuerto y conexiones frágiles.

: en temporada alta, evitar un tramo extra es evitar horas de aeropuerto y conexiones frágiles. Más competitividad : cuando entran nuevas frecuencias, las tarifas se mueven - y los viajeros atentos lo aprovechan.

: cuando entran nuevas frecuencias, las tarifas se mueven - y los viajeros atentos lo aprovechan. Puerta de entrada para extranjeros : Florianópolis no solo es playa; también es un hub turístico que alimenta flujos regionales.

: Florianópolis no solo es playa; también es un hub turístico que alimenta flujos regionales. Efecto derrame local: hotelería, traslados, gastronomía, excursiones - todo suma cuando la conectividad crece.



Si querés seguir el pulso oficial de cómo Salta empuja su conectividad (y cómo lo cuenta en clave de turismo, promoción y acuerdos) vale la pena mirar el sitio oficial de la Provincia de Salta. Ahí se ve el relato detrás del dato: capacitaciones, estrategias, y el intento de que el aeropuerto deje de ser “solo un paso”.

Fechas y frecuencias: cómo leer el 2026 sin autoengañarse



En periodismo de viajes hay una regla no escrita: lo “anunciado” es real, pero lo “sostenido” se confirma con el tiempo. Por eso conviene distinguir entre una frecuencia regular (dos veces por semana, con fechas de inicio y fin) y un chárter que puede cambiar según demanda. Y sí, a veces el mejor plan es el plan flexible.