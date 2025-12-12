Música, comida y más: Enero tendrá "de todo" para disfrutar las vacaciones en Salta

El próximo mes de enero se perfila como el escenario perfecto para disfrutar de unas vacaciones divertidas, pues Salta se prepara con una agenda vasta y vibrante de propuestas en cada rincón de la provincia. Desde la adrenalina de las excursiones naturales hasta el sabor inconfundible de sus fiestas populares, los salteños y turistas están invitados a sumergirse en un mes lleno de cultura, tradición y aventura en toda la provincia.

¿Qué hay para hacer? Los amantes de la naturaleza y la aventura encontrarán opciones únicas para el relax y la exploración.

En La Caldera, se podrá disfrutar de emocionantes cabalgatas junto al dique Campo Alegre, complementadas con actividades de bienestar y pastoreo de ovejas. Quienes busquen paisajes imponentes pueden optar por la excursión a la espectacular cascada de Alemanía o las visitas guiadas en el centro de interpretación del arte rupestre y la Quebrada de las Conchas, ambas en Guachipas.

La tradición gastronómica y popular será la gran protagonista con una serie de concursos imperdibles, ya que enero se convierte en el mes de la empanada salteña, con certámenes en Chicoana (18/01), San Lorenzo (17/01), Cachi (17/01) y Seclantás (24/01), ofreciendo la excusa perfecta para recorrer los valles. A esto se suma el XIV° Concurso del Asador en Chicoana (11/01) para los amantes de la carne.

La provincia también se vestirá de fiesta con importantes festivales: Destacan el Festival de la Tradición Calchaquí en Cachi (23 y 24/01) y el esperado 41° Festival del Poncho, Doma y Folclore en Molinos (30 y 31/01). Además, los artesanos tendrán su espacio central con la 45ª Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, que se celebrará en San Carlos del 13 al 18 de enero.

Enero será también el mes para dar la bienvenida a los visitantes, pues distintos municipios realizarán la tradicional Recepción del Primer Turista a principios de mes, como Cachi (02/01), Molinos (03/01) y La Caldera (12/01). La cultura popular se hará presente con el "Cine bajo las estrellas" en Coronel Moldes, el tradicional "Cambio de Guardia de Honor" en Salta Capital, y el gran Lanzamiento del Corso Color 2026 en Tartagal (25/01).

Con actividades que van desde el Desentierro del Carnaval en San Lorenzo (11/01) hasta los Tours y Concursos de Pesebres en El Jardín, Guachipas y Tartagal, la provincia invita a locales y visitantes a planificar sus vacaciones, ofreciendo así un abanico completo de opciones para que el mes de enero sea sinónimo de disfrute y reencuentro con lo mejor de la cultura y los paisajes del norte argentino.