La terminal, escenario de reencuentros familiares en esta Navidad

En la previa de la Navidad, la Terminal de Ómnibus de Salta se convirtió en un punto de encuentro cargado de emociones. Mientras algunos viajeros parten hacia otros destinos, muchos otros regresan a la provincia para reencontrarse con sus familias y pasar las fiestas junto a sus seres queridos.

El móvil de Multivisión Federal recorrió la terminal y dialogó con pasajeros que llegaban desde distintos puntos del país. Un joven que arribó desde Córdoba contó: “Vengo a ver a mi familia y a mis amigos. Estudio allá y durante el año no es común que pueda venir. El movimiento en la terminal suele ser un desastre, muchos viajan a último momento, pero se entiende”.

A su lado, su padre no ocultó la emoción por el reencuentro. “Hace seis meses que no lo vemos, se lo extraña un montón”, expresó, reflejando el sentimiento de muchas familias que esperan estas fechas para volver a reunirse.

Otra mujer, también proveniente de Córdoba, relató que su regreso está ligado casi exclusivamente a las celebraciones: “Trabajo allá y vengo solamente para las fiestas y algunos días especiales. Nos reunimos en la casa de mis abuelos, no somos muchos, pero es lo importante”.

Entre las historias, también hubo lugar para la expectativa y la alegría. Un joven contó que volvía para reencontrarse con su familia y su pareja: “Pasamos estas fiestas con mis abuelos y mis primos. Tengo dos sobrinitos nuevos y quiero conocerlos”, dijo entre risas.

Por último, una joven que visitaba Salta por primera vez relató que se quedará hasta Año Nuevo y que la celebración será especial. “Voy a pasar Navidad con la familia de mi pareja, va a ser toda una sorpresa”, explicó. Su compañera agregó que la reunión será numerosa: “Nos vamos a juntar en la casa de mi cuñada, seremos unas 30 personas”.

Así, entre valijas, abrazos y despedidas, la terminal salteña refleja el movimiento típico de fin de año, donde el viaje se transforma en el puente para volver a casa y compartir las fiestas en familia.