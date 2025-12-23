Éxodo turístico por Navidad y Año Nuevo en los aeropuertos

Luego de que se conociera que el gobierno dispuso la coinciliación obligatoria en el conflicto de controladores aéreos, comenzó el típico movimiento de pasajeros por las fiestas con aeropuertos colmados y vuelos que retomaron su funcionamiento normal en todo el país. La decisión oficial desarticuló un paro que amenazaba con extenderse durante los días previos a Navidad y Año Nuevo.

Desde que la medida de fuerza quedó sin efecto esta mañana, los servicios aéreos comenzaron a normalizarse y las principales terminales aéreas vieron concentrarse una gran cantidad de viajeros.

De esta manera, en las primeras horas del día, numerosos pasajeros se acercaron a los aeropuertos para retomar planes que habían quedado en suspenso.