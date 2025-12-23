Éxodo turístico por Navidad y Año Nuevo en los aeropuertos

Éxodo turístico por Navidad y Año Nuevo en los aeropuertosTurismo23/12/2025
Luego de que se conociera que el gobierno dispuso la coinciliación obligatoria en el conflicto de controladores aéreos, comenzó el típico movimiento de pasajeros por las fiestas con aeropuertos colmados y vuelos que retomaron su funcionamiento normal en todo el país. La decisión oficial desarticuló un paro que amenazaba con extenderse durante los días previos a Navidad y Año Nuevo.
Desde que la medida de fuerza quedó sin efecto esta mañana, los servicios aéreos comenzaron a normalizarse y las principales terminales aéreas vieron concentrarse una gran cantidad de viajeros.
De esta manera, en las primeras horas del día, numerosos pasajeros se acercaron a los aeropuertos para retomar planes que habían quedado en suspenso.
Últimas noticias
Te puede interesar
Paisajes y trekking sostienen al turismo en un año complejo para Iruya
Por Lucas CalisayaTurismo22/12/2025
La ciudad de Salta presentó su calendario de verano con más de 300 actividades
Por Sebastián Quinteros NavarroTurismo18/12/2025
Astroturismo, bodegas y más: Lo nuevo que Salta ofrece para la temporada 2026
Por María Victoria ArriagadaTurismo11/12/2025
Lo más visto