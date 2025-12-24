El mensaje de Milei en Navidad: "Abróchense los cinturones"

A través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei, publicó este miércoles un mensaje para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión.

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Nochebuena y Navidad.

El mandatario aseguró que "bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”.

También destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad.

“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

 

Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear. 

