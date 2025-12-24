El mensaje de Milei en Navidad: "Abróchense los cinturones"

A través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei, publicó este miércoles un mensaje para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión.

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Nochebuena y Navidad.

El mandatario aseguró que "bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”.

También destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad.

“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

FELIZ NAVIDAD EN LIBERTAD

VLLC! pic.twitter.com/BQWmmuKTHA — Javier Milei (@JMilei) December 24, 2025

Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear.