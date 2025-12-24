Ante la competencia desleal, los comerciantes piden una baja en los impuestos

El sector comercial atraviesa un escenario complejo marcado por la caída del consumo, la presión impositiva y el avance de la informalidad. Así lo expresó Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, al analizar la situación actual y los desafíos que enfrenta la actividad de cara al próximo año.

Según explicó, noviembre fue uno de los meses más difíciles del año, con una fuerte retracción en las ventas. “La gente aguantó el dinero y recién este fin de semana empezó a moverse un poco por las fiestas, comprando de acuerdo a su presupuesto”, señaló. En ese sentido, remarcó que ya no existe la facilidad de consumo que antes brindaban herramientas como las tarjetas de crédito para la compra de ropa o artículos del hogar.

"El esfuerzo del sector está puesto en reducir costos internos"

Consultado sobre el impacto de la inflación, Herrera sostuvo que lejos de ser una solución, “la inflación era el peor de los remedios para todos, también para el comerciante, porque todo se justificaba con ella”. Actualmente, aseguró, el esfuerzo del sector está puesto en reducir costos internos, aunque advirtió que la mayor dificultad está en la carga impositiva y en las tasas municipales.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la llamada transparencia fiscal, que permite visualizar en las facturas cuánto del precio final corresponde a impuestos. “Ahí uno se da cuenta de que la carga es muy alta”, afirmó.

Si bien reconoció una reducción del impuesto a los Ingresos Brutos por parte de la Provincia, aclaró que ese beneficio no alcanza a todos los contribuyentes y que “un pequeño porcentaje termina sosteniendo la mayor recaudación”.

En este contexto, Herrera alertó sobre el crecimiento de la informalidad, que estimó incluso por encima de los niveles oficiales. “La informalidad no ayuda a nadie, ni siquiera al Estado. A medida que se ahoga al comercio formal, cada vez quedan menos”, sostuvo. Y agregó que el comercio formal es el que sostiene el empleo en blanco, los aportes jubilatorios, la salud y las vacaciones de los trabajadores.

También apuntó contra la competencia desleal, mencionando el ingreso de productos como la ropa usada comercializada en ferias informales. “Son productos que vienen con químicos contaminantes y compiten con quienes cumplen todas las reglas”, remarcó.