¡Compras de último momento! Largas filas de salteños para conseguir pan de miga en una panadería

Desde el martes en la mañana se empezaba a palpitar lo que hoy se replica en todas las fiambrerias y panaderías o cualquier negocio que ofrezca la venta de panes de miga o bien combos para la elaboración de los tradicionales "sandwichs de miga".

Pero lo que se vive desde las 3.30 de la mañana de este este miércoles en calle España e Ibazeta, donde funciona una reconocida panadería salteña, es algo fuera de lo común. Un larga fila de personas esperando poderse llevarse su bolsa de pan, son más de dos cuadras.

Multivisión desde el lugar mostró la situación y confirmó, luego de dialogar con la gente que el primer cliente compró su pan a las 4.30 de la madrugada e incluso le confirmaron que la venta del martes se extendió hasta altras horas de la noche.

Un vecino, contó: "Lo encontré a $11.000. Me dijeron llega o llega. Me levanté a las 7. Voy a hacer de Jamón y Queso, Salame y Queso. Es para Navidad. Esperando que el clima ayude".

Otra vecina dijo: "Recién llego, siempre vnego a esta hora, pero nunca tan larga la fila".

Una señora lamentó: "Pensamos que salíamos rápido pero no. Tengo que esperar a mi marido para venir a comprar. Me faltaba esto no más. No puede faltar, sandwichs, papas, asado y algo dulce. También sidra, gaseosita y saratoga".

Por último un cliente contó: "Siempre elegimos este pan. Me levanté a las 6.30. Es muy bueno el pan. Iba a venir a las 4 y me dormí. No puede faltar chancho, asado, arrollado, de todo".