Secuestro de pirotecnia sonora terminó con un inspector agredido

Un grave episodio de violencia se registró en la mañana del martes 23 durante un operativo municipal de control en la ciudad de Salta, cuando un inspector fue agredido y amenazado con un arma blanca mientras se realizaba el secuestro de pirotecnia sonora, cuya venta está prohibida por normativa vigente.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Mendoza y Pellegrini, donde personal de la Secretaría de Espacios Públicos detectó a un vendedor ambulante comercializando este tipo de productos. Al momento de proceder al decomiso de la mercadería, el hombre reaccionó de forma violenta, extrajo un cuchillo y amenazó al personal municipal, llegando incluso a agredir físicamente a uno de los inspectores.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, mientras el inspector recibió asistencia. Sin embargo, minutos más tarde, el mismo individuo volvió a protagonizar otro episodio de tensión al presentarse en las oficinas municipales de calle Alvarado, donde intentó recuperar la mercadería incautada de manera violenta.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Policía de Salta, que logró detener al agresor en las inmediaciones del lugar. El hombre quedó a disposición de la Justicia y fue denunciado penalmente por las amenazas y agresiones cometidas contra el personal municipal.

Desde el municipio remarcaron la gravedad del hecho y ratificaron la continuidad de los controles, especialmente en la previa de las fiestas, para garantizar el cumplimiento de la normativa, proteger al personal que realiza los operativos y preservar la seguridad de vecinos y comerciantes.