Villa Mitre: Quedó detenido por el robo de una bicicleta

Personal de la Comisaría 4 de Villa Mitre detuvo a un hombre acusado del robo de una bicicleta. Se trata de un hombre de 23 años.

El detenido está acusado por el robo de una bici de una vivienda en Villa Floresta. La intervención se originó por denuncia del propietario del robado.

Tras un patrullaje preventivo por calle Jorge Gutiérrez, se logró ubicar e identificar al sospechoso. Además, se secuestró una barra de hierro que tenía entre sus pertenencias.