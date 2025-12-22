Reventaron un portón y robaron más de 16 millones de una Agroquímica en Embarcación

Un nuevo hecho delictivo sacude al Norte provincial. En las últimas horas se conoció que en Embarcación, tres sujetos dañaron el portón de ingreso a un deposito de productos agrícolas, ubicado en calle 24 de Septiembre, entre Vuistaz y Buenos Aires.

Según reporta, UVC Canal 10, los sujetos habrían ingresaron directamente donde estaba el dinero disponible, incluso lo recaudado durante el fin de semana y lo robaron. El dinero estaba destinado para el pago de sueldos.

La suma ascendería a un total de $ 16.200.000 en efectivo. En el lugar trabaja personal de criminalística, colectando pruebas y la brigada de investigaciones.