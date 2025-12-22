Reventaron un portón y robaron más de 16 millones de una Agroquímica en Embarcación

Reventaron un portón y robaron más de 16 millones de una Agroquímica en EmbarcaciónPoliciales22/12/2025
Un nuevo hecho delictivo sacude al Norte provincial. En las últimas horas se conoció que en Embarcación, tres sujetos dañaron el portón de ingreso a un deposito de productos agrícolas, ubicado en calle 24 de Septiembre, entre Vuistaz y Buenos Aires.
Según reporta, UVC Canal 10, los sujetos habrían ingresaron directamente donde estaba el dinero disponible, incluso lo recaudado durante el fin de semana y lo robaron. El dinero estaba destinado para el pago de sueldos.
La suma ascendería a un total de $ 16.200.000 en efectivo. En el lugar trabaja personal de criminalística, colectando pruebas y la brigada de investigaciones.
