Reventaron un portón y robaron más de 16 millones de una Agroquímica en Embarcación

Policiales22/12/2025
roboagro

Un nuevo hecho delictivo sacude al Norte provincial. En las últimas horas se conoció que en Embarcación, tres sujetos dañaron el portón de ingreso a un deposito de productos agrícolas, ubicado en calle 24 de Septiembre, entre Vuistaz y Buenos Aires. 

Según reporta, UVC Canal 10, los sujetos habrían  ingresaron directamente donde estaba el dinero disponible, incluso lo recaudado durante el fin de semana y lo robaron. El dinero estaba destinado  para el pago de sueldos

La suma ascendería a un total de $ 16.200.000 en efectivo. En el lugar trabaja personal de criminalística, colectando pruebas y  la brigada de investigaciones. 

robomillonario2

