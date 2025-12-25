La galería de fotos de la Navidad de los jugadores de la selección argentina a meses del Mundial

No fue una Navidad más para los jugadores de la selección argentina. Son las últimas horas de un año que abrirá la puerta a un 2026 que traerá en el horizonte la cita más preciada por cada futbolista: la Copa del Mundo.

La Albiceleste tendrá por delante en el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá la difícil misión de retener la corona y celebrar un bicampeonato que por última vez obtuvo Brasil, al apropiarse del trofeo en 1958 y luego en 1962. A la espera de esa gran cita, las estrellas del combinado que lidera Lionel Scaloni disfrutaron de las Fiestas en distintas partes del mundo.

Uno que vivió una noche verdaderamente especial fue Alexis Mac Allister, quien celebró sus 27 años (nació el 24 de diciembre de 1998) con su mujer Ailén Cova y su bebé recién nacida, Alaia.

Emiliano Dibu Martínez, por su parte, eligió una postal familiar debajo del árbol con un outfit navideño como ya es una tradición en muchos jugadores. El arquero posó con su esposa Mandinha, sus dos hijos (Santino y Ava) y sus perros. Si bien no lució el mismo atuendo navideño, Cristian Cuti Romero también se fotografió con su pareja Karen Cavaller y sus hijos (Valentino y Lucy) al pie del árbol navideño, al igual que el arquero Walter Benítez.

Nicolás Tagliafico compartió unas divertidas fotos con su esposa Caro Calvagni, Leandro Paredes sumó una serie de postales con su pareja Camila Galante y sus hijos, mientras que Thiago Almada eligió también unas imágenes en familia y con su esposa Antonella D’Alotta.

El jugador del Atlético Madrid Giuliano Simeone disfrutó la jornada con su padre –y entrenador– Diego y con su hermano Gianluca, quien acaba de ser padre junto con Eva Bargiela. El hombre del Colchonero que se convirtió en un habitual convocado por Scaloni en los últimos tiempos también subió una imagen con su novia Irene Ariza.

Si bien no es parte de la selección argentina desde su retiro tras el título en Qatar, Ángel Di María sigue siendo un símbolo para el combinado nacional y seguramente vivirá también un año muy especial en el Mundial 2026 donde sus ex compañeros intentarán revalidar el máximo galardón a nivel selecciones.

Argentina tendrá su estreno en la Copa del Mundo el martes 16 de junio ante Argelia en el inicio del Grupo J, se enfrentará el lunes 22 contra Austria en el Dallas Stadium y cerrará la zona frente a Jordania el sábado 27, también en Dallas. Sin embargo, antes tendrá un evento por demás importante: el viernes 27 de marzo chocará con España en el Lusail Stadium de Qatar para definir al nuevo propietario de la Finalíssima que empareja a los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

Mirá las fotos: