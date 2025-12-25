La Plata: Un hombre mató a su vecino por usar pirotecnia

Una noche de festejos en barrio Aeropuerto de La Plata terminó en tragedia. Un hombre de 68 años mató a su vecino a tiros porque le molestaba el ruido de la pirotecnia que usaban los hijos de la víctima durante la Navidad.

Todo ocurrió cuando el atacante, desde la ventana de su departamento en un complejo de monoblocks, abrió fuego contra el grupo que celebraba. Dos balas impactaron en Daniel Néstor Rubén Ramírez: una en el cuello y otra en el hombro. El hombre murió en el acto, ante la mirada atónita de familiares y vecinos.

Según relataron testigos, el conflicto se desató por la pirotecnia que usaban los hijos de Ramírez. El agresor, molesto por el ruido, sacó un arma y disparó varias veces desde el interior de su casa.

La violencia del hecho desató la furia de los vecinos, que prendieron fuego el auto del homicida en represalia. El barrio quedó conmocionado por la brutalidad del ataque y la escalada de violencia.

Tras el crimen, la Policía allanó el departamento del acusado y secuestró tres armas de fuego: una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40 (la utilizada en el ataque, con munición especial, balas teflonadas y cónicas), una escopeta calibre 20 reforzada y un rifle de aire comprimido calibre 5 mm, además de numerosas municiones y cargadores.

Fuentes policiales confirmaron que ninguna de las armas tenía pedido de secuestro. El detenido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, acusado de homicidio.

Daniel Néstor Rubén Ramírez vivía en el mismo complejo habitacional que el atacante. Su identidad fue confirmada por familiares y vecinos que presenciaron el dramático episodio.