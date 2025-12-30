El peor hijo, fue denunciado tras robarle a su mamá

Oficiales de la División Seguridad Urbana intervinieron este lunes en un caso de hurto ocurrido en el centro de la ciudad, tras un alerta recibida por el Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 09:30. De acuerdo a ExpresiónDelSur, la denuncia fue radicada por una mujer contra su hijo quien en reiteradas ocasiones habrpia sustraído pertenencias del domicilio familiar, motivado por una fuerte adicción a las drogas.

Tras la denuncia penal presentada en la Unidad de Orden Público, personal de la Sección Motorista de Emergencias Policiales llevó a cabo averiguaciones que permitieron localizar los objetos sustraídos, los cuales habían sido vendidos en la zona conocida como Villa San José.

Como resultado del operativo, la policía procedió a la demora del joven y al secuestro de dos espejos con marcos de madera tallados a mano.

Por el caso intervino la Fiscalía Penal 1 del Distrito Judicial Sur de Metán, que continuará con las diligencias.