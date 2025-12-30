Durante 2025 el Poder Judicial consolidó el sistema de subastas electrónicas

El sistema de subastas electrónicas del Poder Judicial de Salta se consolidó durante 2025 como una herramienta central para fortalecer la transparencia y modernizar los procesos de remate judicial, alcanzando este año un total de 9.237 usuarios registrados. Este crecimiento permitió ampliar de manera significativa la participación de oferentes y lograr un alcance nacional sin precedentes para la provincia.

Durante el período 2025 se concretaron 12 procesos de remate a través de la modalidad electrónica, una cifra ampliamente superior a los dos remates anuales que, en promedio, se realizaban bajo el sistema presencial. Desde su puesta en funcionamiento el 8 de noviembre del año pasado, la plataforma mostró un desarrollo sostenido, posicionándose como una alternativa eficiente y accesible frente al esquema tradicional.

Resultados del ciclo 2025

La plataforma permitió gestionar subastas correspondientes a bienes provenientes de convenios interinstitucionales, causas penales, patrimonio judicial y procesos concursales. Entre los principales resultados del año se destacan:

• Convenios estratégicos: En el marco del Convenio Marco de Colaboración con el Poder Ejecutivo, aprobado por Acordada 14285, se llevaron adelante seis subastas en las que se remataron 48 vehículos oficiales. Los fondos obtenidos fueron destinados al equipamiento de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario Provincial.

• Bienes secuestrados: Se realizaron cinco remates que incluyeron 245 bienes no registrables y 13 vehículos. Dentro de este rubro, la subasta de joyas con depósito vencido representó el 50% de la recaudación total obtenida.

• Concursos y quiebras: Tras la aprobación de la Acordada 14499, el sistema se amplió a procesos falenciales. En este marco, se concretó la subasta de un inmueble rural de 27 hectáreas ubicado en Rosario de Lerma.

Transparencia y participación ciudadana

El crecimiento del sistema se refleja en su padrón de usuarios, que alcanza los 9.237 inscriptos entre personas humanas y jurídicas. La modalidad electrónica permite realizar ofertas hasta el último momento del proceso, promoviendo la competencia y asegurando que los bienes alcancen el mejor valor posible.

Con el objetivo de facilitar el acceso, la plataforma dispone de tutoriales explicativos para la creación de perfiles y la gestión de credenciales, reduciendo las barreras técnicas para los nuevos participantes.

Asimismo, la participación de los auxiliares de justicia resultó clave para el funcionamiento del sistema. De los 21 martilleros habilitados, el 57% del padrón, equivalente a 12 profesionales, intervino activamente en los procesos realizados durante el año, consolidando su integración a esta modalidad digital de gestión judicial.