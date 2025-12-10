¡No te lo pierdas! Se viene una nueva subasta de vehículos oficiales en Salta

Mediando una colaboración interinstitucional, el Poder Judicial tendrá su sexta subasta electrónica de vehículos oficiales desafectados del Poder Ejecutivo provincial.

La subasta iniciará el 15 de diciembre a las 9 hs. en la plataforma oficial de subastas de judiciales electrónicas de la justicia de Salta.

Lo recaudado se destinará a la compra de bienes y equipamiento para las fuerzas de seguridad de la provincia, priorizando la modernización de áreas administrativas y de Asuntos Judiciales de la Policía y el Servicio Penitenciario.

Dentro de los bienes a subastar se encuentran: 1 camioneta Toyota Hilux modelo 2006 pick up 4x4 cabina SRV 3.0; 1 furgón Peugeot Boxer modelo 2011; 2 automóviles Renault Symbol Autentic modelos 2013 1.6 y 1 automóvil Chevrolet Corsa Classic modelo 2011 1.4.

Si bien pueden ver los detalles técnicos en la plataforma de subastas, el 12 de diciembre entre las 10 y las 13 hs. habrá una exhibición presencial en dos lugares de manera simultánea: el furgón se mostrará en el playón de estacionamiento de la Secretaría de Justicia en esquina de calles Luis Burela y Santiago del Estero y el resto de los vehículos en la Base Operativa Judicial de El Huaico en calle Democracia S/N°. Para asistir se debe coordinar la visita con la martillera responsable.

Para participar deben registrarse y contar con un usuario en la plataforma. Este remate se lleva adelante en el marco del convenio interinstitucional que busca convertir bienes en recursos concretos para la seguridad de la provincia.