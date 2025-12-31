Violento y cobarde asalto a un cambista de 68 años: Mirá el video

La violencia no tiene límites, la cobardía de unos delincuentes quedó plasmada en un video de seguridad donde se ve como un sujeto se abalanza sobre un hombre mayor para robarle lo que tenía.

La víctima es un cambista de 68 años quien al salir de su vivienda en zona norte fue asaltado por un sujeto que no dudó en violentarlo para cometer la fechoría.

Este brutal ataque se perpetuó el lunes por la tarde y según dio a conocer El Tribuno, el hombre salió de su casa con una mochila que contenía unos $400.000 entre pesos argentinos y dólares cuando fue sorprendido por dos delincuentes uno que esperaba en la motocicleta y otro que bajó a su encuentro propinándole golpes de puño en la cara y patadas una vez que lo derribó.

Si bien trató de escapar del agresor, no pudo hacerlo, quedando tendido en el suelo y escapando el delincuente cual cobarde que atentó contra la vida de un hombre mayor.

Según trascendió, los asaltantes habrían estado siguiendo a la víctima desde días anteriores, ya que lo abordaron de manera directa y con conocimiento del dinero que llevaba.

El cambista debió ser trasladado al hospital San Bernardo donde fue asistido por traumatismos faciales producto de las patadas en su rostro.

El video fue incorporado a la investigación y esta en manos de la Policía y la Justicia.