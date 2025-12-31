Echaron al cónsul argentino en Siria por dar “me gusta” a un posteo en contra de Israel

En último tramo del año, el canciller Pablo Quirno anunció la expulsión de un cónsul argentino en Siria por haber replicado en redes sociales comentarios antisemitas contra Israel. Se trata de Alejandro Calloni, quien le dio “me gusta” a una publicación en Instagram que hablaba sobre realizar un ataque al Estado israelí. El funcionario fue apartado de su cargo y, además, se le iniciaron acciones sumariales.

“Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al secretario Alejandro Calloni, que trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria. También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina”, detalló el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en X.

Fuentes de la Cancillería confirmaron el desplazamiento de Calloni de su cargo como cónsul y aseguraron que la decisión se tomó en base a la reacción del diplomático a un posteo en redes sociales.

Se trata de un video que tiene más de 7000 “me gusta” en Instagram y uno de ellos es de Calloni. La publicación por la que Quirno tomó la decisión bromea con pedir “fuegos artificiales” para Israel para Navidad.

Según su perfil de Linkedin, Calloni ejercía como cónsul argentino en Siria desde hace más de dos años, cargo al cual llegó en septiembre de 2023. Anteriormente había sido cónsul de tercera clase en la Cancillería -entre enero de 2022 y noviembre de 2023-, y becario del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), entre 2020 y 2023.

Se formó en la Universidad de Buenos Aires, donde recibió el título de licenciado en Historia y, años más tarde, realizó la licenciatura en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores en la Universidad Nacional de Lanús. En la UBA también estudiante investigador, adscripto a cátedra de Historia de Estados Unidos y adscripto a cátedra de Sistemas Económicos.

La medida fue celebrada dentro del Gobierno: el presidente Javier Milei retuiteó la publicación en la que Quirno anunció la salida de Calloni. Además, el diputado en la provincia de Buenos Aires Nahuel Sotelo expresó: “Qué bueno es ver que hay orden en Cancillería”.

La relación entre Milei e Israel

Desde el inicio de su gestión, el jefe de Estado planteó su “alineación” con Israel, al punto de que lo asocia, junto con Estados Unidos, como los aliados que tiene la Argentina en el mundo. Es por eso que el gobierno de Milei y el país de Medio Oriente mantienen una relación muy cercana, al punto de que el presidente libertario ha llegado a calificar a Irán como un “enemigo” de su administración.

En este sentido, meses atrás, Milei anunció que trasladará la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en 2026. En abril o mayo, el Presidente viajará a Israel para encabezar la inauguración, según expresó el canciller hebreo Gideon Sa’ar en un foro que compartió con su par Pablo Quirno a finales de noviembre.

En junio de este año, el mandatario argentino conversó con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Fuentes del gobierno argentino y de la embajada en Tel Aviv confirmaron la conversación, en la que-según comentaron cerca del Presidente- Milei le transmitió “apoyo y solidaridad”. /La Nación