Bandas del dólar, vencimientos de deuda y subsidios: Los puntos claves del plan económico para 2026

El gobierno de Javier Milei dará comienzo formal al tercer año de su gestión y pondrá en marcha una serie de modificaciones que marcarán el inicio de la próxima etapa del programa económico. En 2026 empezarán a regir los cambios en el esquema de bandas de flotación cambiaria, luego el Ejecutivo deberá afrontar uno de los vencimientos de deuda más relevantes del año y también se reordenará el esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas.

El 1° de enero las bandas de flotación dejarán de ajustarse al 1% mensual como sucedía desde abril y entrará en vigencia el nuevo mecanismo de actualización. De esta manera, el techo y el piso de la banda se moverán todos los días hasta completar mensualmente el ritmo correspondiente al último dato de inflación informado por el INDEC, por lo que la cifra tendrá dos meses de rezago.

En concreto, en enero esos umbrales tendrán un ajuste de 2,5% por la inflación de noviembre y el techo de la banda que actualmente se ubica en $1526,09 llegará a $1564. En la misma línea, en febrero los topes se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor de diciembre, que se estima cerca de 2,5% y que el INDEC difundirá el martes 13 de enero.

Javier Milei y parte de su equipo económico

Para dimensionar cómo irán evolucionando los máximos del esquema cambiario en los primeros meses de 2026, el economista Amilcar Collante estimó que, de acuerdo a las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), el techo aumentaría de la siguiente forma:

A fines de enero el techo de la banda llegará a $1564.

En febrero alcanzaría los $1597.

En marzo se ubicaría en $1627.

En abril llegaría a $1655.

En mayo el techo estaría en $1685.

En junio alcanzaría los $1711 y en julio los $1737.

Si bien el Banco Central decidió mantener el régimen de bandas de flotación para evitar saltos bruscos en el precio del dólar, los especialistas también advirtieron que el cambio responde a la necesidad de que el techo de la banda deje de apreciarse en términos reales, ya que el ajuste al 1% mensual implicaba una pérdida en comparación con la inflación, que corre por encima de ese nivel. Además, alertaron que el principal riesgo de esta modificación es derivar en una mayor presión sobre los precios.

"El esquema de bandas ajustado al 1% mensual conducía a una apreciación real del peso que lo tornaba inestable hasta las elecciones de 2027. Este cambio refleja un menor énfasis en el objetivo de desinflación: el tipo de cambio deja de moverse por debajo de la inflación y pasa a moverse igual a la inflación pasada por lo que se le agrega un elemento de inercia inflacionaria", resumieron los economistas de Equilibra.

Preocupación por los vencimientos de deuda

El 2026 también estará marcado por una exigente agenda de compromisos de deuda que debe afrontar el Gobierno. El primero y uno de los más importantes será el viernes 9 de noviembre, cuando vencen $4200 millones que deben pagarse a bonistas privados. Un monto similar deberá enfrentar en julio.

De acuerdo a estimaciones privadas, al equipo económico todavía le resta recolectar cerca de US$2300 millones para enero, por lo que la principal inquietud latente por estos días es cómo se cubrirá el total.

Para hacerse de los dólares que le faltan, el Tesoro cuenta, a priori, con cuatro alternativas, según enumeró la consultora 1816: emitir un nuevo bono en dólares como el Bonar 29, colocar títulos en dólares con vencimiento corto, recurrir a los pesos que el Tesoro tiene en los bancos y comprarle dólares al Banco Central, o cerrar un acuerdo con los bancos -en la jerga financiera conocido como Repo-.

Esta última opción pareciera ser la más avanzada hasta el momento, ya que el propio Luis Caputo dijo que le habían ofrecido hasta US$7000 millones e incluso este martes se publicó una disposición en el Boletín Oficial que informó que el Tesoro le entregó bonos al Banco Central, lo que puede interpretarse como una posible garantía para cerrar el préstamo en cuestión.

Pero más allá de enero, el resto del año también estará marcado por la tensión por los vencimientos de deuda, que 1816 estima en US$18.000 millones si se tienen en cuenta las obligaciones con bonistas privados (US$7400 millones), el Fondo Monetario Internacional (US$2600 millones), organismos internacionales (US$4200 millones), el Club de París (US$300 millones), Bopreales (US$2200 millones) y Repos (US$1200 millones).

Cambios en los subsidios a las tarifas

Sumado a esto, en este año que comienza, las boletas de luz, gas y agua vendrán con importantes aumentos, ya que se habilitaron subas de 2,5% promedio para la energía eléctrica y el gas natural, mientras que AySA restableció un mecanismo de ajuste y se incrementará 4%.

A su vez, la Secretaría de Energía aplicará en el primer mes del año cambios en el esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas para continuar con su plan para reducir la asistencia estatal, que actualmente se mantiene en un 60% en las tarifas de luz de los hogares medios y bajos, y del 52% en el caso del gas natural, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de IIEP de UBA. De acuerdo a lo que se pudo saber, los detalles del nuevo régimen se oficializarán el viernes.

Con el nuevo esquema se eliminará la segmentación tarifaria que dividía a los usuarios en tres niveles de acuerdo a sus ingresos y se implementará un modelo de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con dos categorías: hogares con subsidios y hogares que pagarán el costo pleno de la energía.

Los usuarios que mantengan el subsidio serán aquellos cuyo ingreso mensual familiar no supere tres Canastas Básicas Totales del INDEC para un hogar tipo 2. Esto es, que sus ingresos familiares sean menores a $3.771.987 al mes.

El nuevo esquema también fija una bonificación del 50% para los meses de mayor consumo: para las tarifas de luz se subsidiarán 300 kWh mensuales para los tramos de diciembre a febrero y de mayo a agosto, y 150 kWh entre marzo y abril, y septiembre-noviembre. Cuando se superen esos consumos, el usuario pagará el costo total. Asimismo, durante 2026 la Secretaría de Energía podrá aplicar una bonificación extraordinaria de hasta el 25% adicional, que irá reduciéndose gradualmente a lo largo del año.