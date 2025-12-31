Fin de año: Hasta qué hora abre el comercio este 31 de diciembre en Salta

En la previa de los festejos de Año Nuevo, la Secretaría de Trabajo de la Provincia confirmó los horarios de funcionamiento del comercio para este miércoles 31 de diciembre, con el objetivo de ordenar la actividad y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Según lo informado oficialmente, los comercios deberán cerrar en los siguientes horarios:

Comercio en general: hasta las 17:00

Supermercados minoristas: hasta las 17:00

Centros comerciales: hasta las 17:00

Comercios de electrodomésticos: hasta las 15:00

Corralones: hasta las 14:00



Desde la Secretaría de Trabajo recordaron además que el 1° de enero es feriado nacional, por lo que no corresponde otorgar descanso compensatorio.

Las remuneraciones de ese día deberán abonarse conforme a lo que establece la ley, el convenio colectivo aplicable y las escalas salariales vigentes.