La Noche de Reyes tendrá un cierre especial en los 60 años de Ciudad de Navidad

La emoción sigue intacta en Villa Las Rosas. En el marco de sus 60 años de historia, Ciudad de Navidad transita sus últimas funciones y ya anticipa un cierre especial para la Noche de Reyes, con la participación de artistas salteños que le darán un broche de oro a esta edición tan significativa.

“El mensaje que buscamos transmitir es de esperanza, el nacimiento de una vida y un comienzo”

Julio Romero, presidente del Centro Vecinal de Villa Las Rosas, destacó el acompañamiento del público y el compromiso de toda la comunidad que sostiene esta representación año tras año. “El mensaje que buscamos transmitir es de esperanza, el nacimiento de una vida y un comienzo”, expresó en diálogo con Aries.

El espectáculo se desarrolla en un escenario natural y convoca a unas 230 personas por función, entre actores y colaboradores, además de la participación de la Caballería de la Policía de la Provincia, que recrea el paso de los romanos a caballo, uno de los momentos más impactantes de la puesta en escena.

Ciudad de Navidad nació como una iniciativa vecinal y logró mantenerse seis décadas de manera ininterrumpida, creciendo y renovándose con el tiempo. “Empezó como algo más familiar, con grupos folclóricos, y se fue aggiornando hasta llegar a lo que es hoy”, recordó Romero.

En esta edición, una de las novedades fue la incorporación del relato bíblico del Arca de Noé, que debió reprogramarse para el 26 de diciembre debido a las condiciones climáticas.

Las funciones continuarán los días 3, 4, 5 y 6 de enero, con el esperado cierre en la Noche de Reyes. Allí, el público se encontrará con una sorpresa especial: la participación de artistas salteños. “Lo guardamos para ese día, para que la gente lo disfrute”, adelantó Romero