Rosario de Lerma ya tiene fecha para dar inicio al Carnaval 2026

La Municipalidad de Rosario de Lerma confirmó oficialmente cuándo se realizará el tradicional Desentierro del Carnaval, uno de los eventos culturales más esperados de los Valles. La celebración tendrá lugar el sábado 11 de enero en el predio de Buen Retiro, espacio habitual de esta ceremonia que convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

Desde el municipio destacaron la importancia cultural y social del Desentierro, una tradición profundamente ligada a la identidad local y a las costumbres ancestrales vinculadas al carnaval. Además, remarcaron su impacto positivo en la economía local, impulsando la actividad de comerciantes, emprendedores y trabajadores del sector.

La jornada será familiar y contará con música en vivo, expresiones artísticas y rituales tradicionales que marcan el inicio del ciclo carnavalesco. En los próximos días se dará a conocer la grilla oficial de artistas y agrupaciones que formarán parte del evento.