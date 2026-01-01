Las 10 encuestas electorales que adelantan la pelea 2027 y ponen a Javier Milei con ventaja

Ultimos sondeos del año, que anticipan la puja por la Rosada. Intención de voto por espacio y por candidato. Cuán probable sería una reelección presidencial y hasta datos de Karina 2031.

El envión que tomó Javier Milei en las encuestas, luego del contundente triunfo electoral del oficialismo en las legislativas de octubre, dejó muy bien parado al Presidente para su próximo objetivo en las urnas: la reelección en 2027. Así lo ratifica una decena de sondeos de opinión pública que se difundieron en este último mes, con parámetros para todos los gustos.

1) Intención de voto por espacio.

2) Intención de voto por candidato.

3) Apoyo o rechazo a un nuevo mandato del líder libertario.

4) Piso y techo de Javier y hasta Karina Milei (para 2031).

Si bien Milei ya había dejado trascender de entrada que sus reformas requerían 8 años de gestión, la idea de un segundo mandato se aceleró luego de la victoria el 26 de octubre. Así lo blanquearon primero funcionarios como Martín Menem o Karina Milei, y luego el propio Presidente lo ratificó en una entrevista televisiva. Con una promesa extra: después de ese eventual bis, “me voy a mi casa”.

¿Reelección sí o no?

El primero parámetro básico que midieron las consultoras para 2027 fue si la gente apoyaba o rechazaba una reelección de Milei. Lo hicieron, curiosamente, dos firmas bien antagónicas: una que suele darle los mejores números al oficialismo (Isasi-Burdman) y otra que suele darle los peores (Zuban Córdoba).

Esta grieta se reflejó en los resultados de estos estudios. Pero aún así, el cuadro que presenta Zuban Córdoba no es tan malo para el Presidente. Cuando la firma que dirigen Gustavo Córdoba y Paola Zuban preguntan por la reelección, un 38,1% se muestra a favor. Si bien los que están en contra los superan claramente (54,5%), el piso de apoyo es relativamente bueno.

El panorama que presentan Viviana Isasi y Julio Burdman es otro, muchísimo más optimista. En su relevamiento, un 52% se manifestó a favor de otro mandato libertario, contra un 33% de rechazo.

La firma Trends también evaluó una posible reelección, pero lo hizo con lo que se conoce como pisos y techos electorales. Y al Presidente le fue bien: un 36% respondió que “seguro lo votaría” y un 12%, que “podría llegar a votarlo”: potencial de 48%, contra un 47% de “nunca lo votaría”.

Intención de voto por espacio y por candidato

Las otras mediciones clásicas que están haciendo las consultoras son los escenarios para 2027 por espacio y por candidato. En este caso, Clarín puso analizar cinco encuestas, de las firmas Proyección, Trends, CB, Isasi-Burdman y DC.

En todos los planteos lidera el oficialismo, con el sello La Libertad Avanza o con Javier Milei en primera persona; y segundo vienen Fuerza Patria y Axel Kicillof.

El cuadro más optimista para el Gobierno, otra vez, lo ofrece Isasi-Burdman. Le adjudica una intención de voto de 54% a Milei contra apenas 18% del gobernador bonaerense. Lo sigue DC Consultores, que también suele traer números altísimos para los libertarios. En este caso, le da 52,08% al Presidente y 18,75% a Kicillof.

En la otra punta aparece CB Consultora Opinión Pública, la encuestadora que mejor fue pronosticando el último proceso electoral. En su caso, tiene a Milei con 34,9% contra 23,5% del gobernador. La firma que dirige Cristian Buttié incluyó a Mauricio Macri en la oferta: queda tercero, con 6,7%. No mucho, pero lo suficiente como para provocarle algún daño a la Rosada.

CB y DC son, además, dos de las que midieron al pastor de moda, Dante Gebel, el también conductor televisivo que suele rodearse de famosos. No le fue bien: en estos estudios, al menos, quedó por debajo del margen de error. Consuelo para Gebel: tampoco arranca Provincias Unidas, el fallido armado de los gobernadores moderados.

En cuanto a los cuadros por espacio para 2027, que hicieron Proyección y Trends, los resultados se acercan a lo que pasó en la legislativa nacional del 26 de octubre entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria: 38,9% a 33,3% el primero y 43% a 33% el segundo.

Balotaje con Kicillof y Karina 2031

Otros dos planteos electorales que hicieron los encuestadores fueron más puntuales. Por un lado, preguntaron por un posible mano a mano entre Milei y Kicillof para definir la próxima presidencia. Por el otro, más osado, evaluaron piso y techo electoral de Karina Mieli, de cara a 2031.

En la lógica de los hermanos, a él le dio bien y a ella mal:

1) Javier Milei, según el sondeo de Trends, le ganaría el balotaje al gobernador 50% a 38%, con 11% de “blanco/nulo” y 1% de “no sabe”.

Los Milei, de campaña en Córdoba.

2) Karina Milei, en cambio, y de acuerdo a los números de la misma firma, tendría un voto seguro de sólo 8%, con voto probable de 17% (techo de 25%) y un rechazo de 65% (nunca la votaría). Completa 10% de “ns/nc”.