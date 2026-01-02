Cuidaba una casa en Orán y lo encontraron muerto

Otra hecho de sangre enluta Salta en las primeras horas de este 2026. El jueves 1° de Enero, pasadas las 23 horas, el sistema de emergencias 911, en Orán, recibó el alerta de un vecino sobre una persona aparentemente sin signos vitales.

El hecho ocurrió en el barrio Las 100 Viviendas del Sur de nuestra ciudad, en Pasaje Güiraldes, casi esquina Salvador Valeri, en cercanías al Instituto Superior Alfredo Loutaif.

Según información preliminar, la persona se encontraba cuidando una vivienda y fue hallada sin signos vitales.

Las primeras hipótesis indican que se habría tratado de un hecho autoinfligido, aunque las circunstancias aún se encuentran bajo investigación.

En el lugar trabaja personal de la Policía de la Provincia junto al CIF, realizando las pericias correspondientes.



