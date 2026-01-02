Buscan esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer trans en una comisaría de Rosario de Lerma

La Unidad de Femicidios (UFEM) de Salta investiga de manera integral la muerte de Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años hallada sin vida el 26 de noviembre en la Comisaría 2 de Rosario de Lerma, donde se encontraba demorada. El caso es seguido de cerca por su familia y organizaciones de derechos humanos.

Según el reporte policial, Arias fue trasladada a la comisaría luego de ser encontrada en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas y negarse a identificarse. Al momento de su liberación, los efectivos detectaron que se encontraba sin vida, con signos aparentes de haber atentado contra su propia vida usando una prenda de su vestimenta. Fue trasladada al hospital zonal, donde se confirmó su deceso.

La fiscal penal de UFEM, María Luján Sodero Calvet, encabezó la investigación desde el primer momento, ordenando la intervención de Criminalística, Medicina Forense, laboratorios y del Cuerpo Especializado de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para garantizar la objetividad y transparencia del procedimiento, dado que el hecho ocurrió en dependencias policiales.

El caso se tramita siguiendo el Protocolo UFEM, que establece que toda muerte violenta, aunque inicialmente parezca suicidio o accidente, debe investigarse con presunción de femicidio o homicidio doloso. Se incorporaron testimonios de familiares, allegados, testigos del hecho y personas alojadas en la comisaría ese día. Además, se solicitó la realización de una autopsia psicológica para complementar la investigación.

Sodero Calvet sostuvo que mantuvo reuniones con la familia de Arias y representantes de organizaciones como el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta, garantizando acceso permanente a la información y participación legal en las actuaciones.

El avance de la investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte y garantizar que se respeten los derechos de la víctima y de su entorno, en un proceso que combina pericia técnica y acompañamiento a familiares.