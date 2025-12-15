“Hay muchas dudas sobre lo que pasó", exigen una investigación seria por la muerte de Fernanda Arias

La muerte de Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años, mientras estaba bajo custodia policial en la comisaría 2 de Rosario de Lerma, generó un fuerte rechazo social y movilizaciones en Salta. Según el informe oficial, al momento de notificar su liberación, el personal policial detectó que la mujer habría atentado contra su vida; fue trasladada al hospital, pero falleció en el camino.

Pía Ceballos, integrante de Mujeres Trans Argentina, indicó que la versión oficial de suicidio es insuficiente y no aborda la violencia institucional que, según las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad travesti trans, atraviesa este caso. “Estamos reclamando una investigación exhaustiva, con perspectiva de género, para reconocer que esta muerte ocurrió bajo custodia policial y que existe una trama de violencia institucional”, afirmó.

“Ponemos en duda cómo sucedió la muerte de Fernanda"

Ceballos detalló que se debe identificar a todos los efectivos policiales involucrados, esclarecer lo sucedido desde la detención hasta el traslado y dentro de la celda, y revisar el accionar de los equipos de salud que participaron del operativo. “¿Dónde murió ella? ¿En la comisaría o en el hospital?”, contó.

Además, señaló que Fernanda presentaba golpes en el cuerpo y que el informe de autopsia, aún pendiente, será clave para avanzar en la causa. “No solamente hay una muerte dudosa, sino que hay una muerte bajo condiciones que pedimos que se investigue”, insistió.

La dirigente agregó que la comunidad y los familiares temen represalias y que este no sería un hecho aislado: “Hay testimonios de vecinos y familiares que relatan prácticas violentas en la comisaría, incluso hacia jóvenes y personas trans. Por eso seguimos exigiendo justicia y que los responsables sean identificados y sancionados”.

“Hay testigos que tienen miedo de declarar, miedo a represalias contra ellos o su familia”

Según explicó, mientras esperan el informe de autopsia, seguirán acompañando a la familia y exigiendo justicia tanto en las calles como a través de la fiscalía, junto a los abogados que representan a la familia en la causa. “No queremos que quede silenciada esta causa y sea una muerte más de persona trans donde no se buscó justicia”, dijo.