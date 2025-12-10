Rosario de Lerma: Familiares de Daniela Fernanda Arias marcharán pidiendo justicia

En Rosario de Lerma, dos semanas atrás, Daniela Fernanda Arias murió camino al hospital por un hecho que los familiares piden justicia.

El miércoles 26 de noviembre Fernanda (34) fue detenida en el Parque Evita alrededor de las 20:30hs., según versión policial por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y negar a identificarse, por lo que fue trasladada a la Comisaría N°2.

Dos horas después perdió la vida, en un intento de quitarse la vida con una prenda de su pertenencia, según versión de la Comisaría, informó La Llave del Portal. A pesar de haber sido trasladada al hospital Joaquín Corbalán, se declaró su deceso por parte del personal de salud a las 22 hs.

Quienes cuestionan esta versión son los familiares de Fernanda y organizaciones de la comunidad Travesti, Trans y de Derechos Humanos: “Rechazamos categóricamente que este suceso sea tratado como un evento aislado o una muerte natural”.

Por las inconsistencias, piden una investigación más a fondo, considerando la muerte de Fernanda como un transfemicidio por violencia institucional.

Por este motivo convocan para hoy, 10 de diciembre desde las 19 hs. en Parque Evitar de Rosario de Lerma para marchar pidiendo justicia por Fernanda.