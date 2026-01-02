Un presunto testaferro usaba una tarjeta de la AFA con gastos de 50 millones al mes

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ubicó hoy a directivos de la AFA en el “epicentro” de la investigación por supuesto lavado de dinero con la compra de una mansión en Pilar y otros bienes, a partir de pruebas clave como la que comprobó que una tarjeta de crédito que usa el supuesto testaferro, Luciano Pantano, es corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino y tiene gastos por unos 50 millones de pesos al mes.

Advirtió que “el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta” y habría sido cometido “en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”.

Al respecto remarcó que el supuesto testaferro y dueño formal de la mansión y otras propiedades bajo investigación paga consumos con una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino”.

En la resolución donde rechazó el planteo de inhibitoria basado en razón de territorio que le cursó González Charvay, el magistrado porteño aludió a la prueba que hay en la causa y mencionó el informe “sobre la tarjeta American Express de Luciano Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados” en la quinta de Villa Rosa. “Allí surge que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", remarcó en la resolución

Aguinsky destacó que “en esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”, advirtió.