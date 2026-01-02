La industria no se recupera y está un 8% por debajo del 2023

La actividad industrial argentina atraviesa un escenario crítico y aún se encuentra lejos de una recuperación sostenida. El sector acumula cinco meses consecutivos de caída y se mantiene casi un 9% por debajo de los niveles registrados en 2023, pese a mostrar una suba interanual del 3,1%, según el Balance 2025 del Observatorio de Actividad Industrial de la UTN Buenos Aires.

Si bien se observa una mejora interanual, esta no alcanza para revertir el deterioro del entramado productivo. En recorridas por fábricas y en el diálogo con industriales, se observa que hay un menor ritmo de producción, turnos reducidos, maquinaria detenida y una creciente incertidumbre sobre la continuidad de la actividad.

Desde el Observatorio aclararon que 2024 no se toma como año base de comparación principal debido al fuerte reordenamiento macroeconómico que atravesó ese período y su impacto generalizado sobre la industria. "Ese contexto distorsiona las comparaciones y obliga a mirar la evolución real de la industria en relación con años de funcionamiento más normal”.