Escándalo: Un gendarme habría recaudado $150 millones en cuatro meses con controles truchos en rutas santiagueñas

Un grave hecho de corrupción institucional salió a la luz en Santiago del Estero tras una investigación de la Justicia Federal, que derivó en el procesamiento y la prisión preventiva de varios integrantes de fuerzas de seguridad acusados de montar operativos ilegales en rutas provinciales.

De acuerdo a la causa judicial, un gendarme habría acumulado cerca de 150 millones de pesos en apenas cuatro meses, mediante la realización de falsos controles a tours de compras, a cuyos coordinadores les exigían sumas de dinero para permitirles continuar el viaje sin inconvenientes.

La investigación, encabezada por el juez federal Guillermo Molinari, permitió detectar la existencia de una asociación ilícita integrada por policías provinciales, un efectivo federal, un gendarme y un civil, todos con presunta base operativa en la ciudad de Monte Quemado.

Uno de los principales imputados es el gendarme Jorge Elías Molina, quien registró movimientos financieros superiores a los $116 millones en billeteras virtuales y otros $37 millones en cuentas bancarias, sin justificación legal. Según los investigadores, estas transacciones coinciden con horarios nocturnos, momento en el que circulaban los tours interceptados de manera ilegal.

Las maniobras quedaron al descubierto luego de un operativo genuino de Gendarmería Nacional en la ruta provincial 92, donde se constató la presencia de controles simulados, montados con conos viales, chalecos identificatorios y armas. Durante el procedimiento se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, vehículos y teléfonos celulares, elementos considerados clave para el avance de la causa.