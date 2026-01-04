Cristina Kirchner calificó como “secuestro” la captura de Maduro y marcó diferencias con el respaldo de Milei a Trump

Horas después de recibir el alta médica y retomar su actividad pública, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en redes sociales con un extenso mensaje crítico sobre la captura de Nicolás Maduro, dispuesta por el gobierno de Donald Trump. En su publicación, la expresidenta definió el operativo como un “secuestro”, lo consideró ilegal y advirtió que Estados Unidos “volvió a cruzar un límite”.

El pronunciamiento fue difundido a través de su cuenta en X, donde Kirchner sostuvo que, más allá de las posiciones personales respecto al gobierno venezolano, la operación estadounidense representa una grave violación al Derecho Internacional, a la Carta de Naciones Unidas y a la soberanía de un país. Según su análisis, el hecho genera un escenario de alta inestabilidad regional y sienta un antecedente peligroso en materia geopolítica.

En su mensaje, la exmandataria comparó la acción impulsada por Trump con antiguas doctrinas de intervención de Estados Unidos en América Latina, como la política del “Gran Garrote” y la Doctrina Monroe, a las que responsabilizó históricamente por golpes de Estado, dictaduras y retrocesos económicos y sociales en la región. Además, afirmó que el verdadero objetivo de la denominada “Operación Resolución Absoluta” no sería la restauración democrática ni la lucha contra el narcotráfico, sino el control de las mayores reservas de petróleo convencional del mundo.

La postura de Cristina Kirchner se expresó en fuerte contraste con el posicionamiento del presidente Javier Milei, quien respaldó el accionar de Trump y la captura de Maduro. Esa diferencia volvió a evidenciar la profunda polarización política que atraviesa el debate argentino en torno al conflicto venezolano y la política exterior de Estados Unidos.

El cruce de posiciones no quedó limitado al plano institucional. La publicación de la expresidenta generó una inmediata y masiva repercusión en redes sociales, con miles de comentarios, reacciones y réplicas entre seguidores y detractores. En ese escenario, X volvió a consolidarse como el principal espacio donde los dirigentes expresan sus posturas y donde el debate político se amplifica, entre apoyos, críticas y mensajes de alto voltaje ideológico.

Así, el conflicto internacional volvió a trasladarse al plano local, con dirigentes argentinos pronunciándose públicamente y una audiencia digital que responde en tiempo real, profundizando un clima de discusión permanente, fragmentada y altamente expuesta.