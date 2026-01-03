"Los progresistas dicen amar la democracia, pero lloran cuando cae un dictador", criticó Milei

El presidente Javier Milei apuntó -a través de sus redes sociales- contra "los progresistas dicen amar la democracia, pero lloran cuando cae un dictador", en referencia a quienes cuestionaron la detención de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.

LA CONTRADICCIÓN DE LOS ZURDOS



Lo que está pasando en las redes sociales es un ejemplo perfecto de la hipocresía progresista.



Veo en todos lados a venezolanos festejando la caída del dictador narcoterrorista Maduro pero también veo a todos los comunistas que viven en… — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

Mediante un escrito titulado "La contradicción de los zurdos", el mandatario sostuvo que "lo que está pasando en las redes sociales es un ejemplo perfecto de la hipocresía progresista. Veo en todos lados a venezolanos festejando la caída del dictador narcoterrorista Maduro, pero también veo a todos los comunistas que viven en democracias occidentales (que son cada vez menos) llorando por el innegable fracaso de su ideología, que derivó en una dictadura asesina".

Por su parte, Milei señaló que "eso los pinta de cuerpo entero. Dicen defender al pueblo, pero odian verlo festejar su libertad (o lo que a ellos no les gusta). Además, el ex-dictador Maduro, que ahora pasará el resto de sus días en una cárcel norteamericana por haber sido el jefe de una organización narcoterrorista que dejó al 90% de los venezolanos en la pobreza, obligando a 8 millones de personas a escapar de su país para no morir de hambre y que para mantenerse en el poder se robó las elecciones, secuestró a Nahuel Gallo, un ciudadano argentino, y lo tiene desaparecido desde entonces. Pero claro, los cipayos somos nosotros, los que defendemos a los argentinos, los que defendemos a la libertad y a la democracia".

"Pero eso se acabó. Basta. No toleramos más las psicopateadas de los que arruinaron no sólo a nuestro país, sino a toda la región, con ideas socialistas y prácticas políticas dignas del fascismo más rancio. Venezuela celebra. Venezuela es Libre. La izquierda llora. La Libertad Avanza", sentenció el jefe de Estado argentino.