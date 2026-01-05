¡Apretá el pomo! El Carnaval de los Tekis 2026 ya tiene grilla completa

El Carnaval de los Tekis 2026 confirmó su line up día por día y promete, una vez más, convertir a la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy en el epicentro del carnaval más grande del norte argentino.

El festival se realizará del viernes 13 al lunes 16 de febrero, con cuatro noches cargadas de música, tradición y grandes artistas nacionales.

Como es habitual, Los Tekis dirán presente en cada jornada y compartirán escenario con referentes del folklore, la cumbia, el cuarteto y el pop, además de DJs invitados que extenderán la fiesta hasta la madrugada.

La apertura será el viernes 13, con las presentaciones de Luck Ra, Los Nocheros, Carafea, Coroico, Ángelo Aranda y Los Melli, marcando un arranque explosivo. El sábado 14 subirán al escenario Luciano Pereyra, Kapanga, Franco Barrionuevo, Willy Campero y Los de Jujuy, en una noche pensada para combinar romanticismo, rock y raíz popular.

El domingo 15 será el turno de Desakta2, Lázaro Caballero, Los Nombradores del Alba, Tunay y Llokallas, junto a Coroico, con una grilla bien federal. El cierre llegará el lunes 16, con El Chaqueño Palavecino, Q’Lokura, La Pepa Brizuela, Los Tabaleros y el tradicional Coroico Diablo, en una despedida a puro carnaval.

Desde la organización destacaron que ya se encuentra disponible el abono carnavalero, que permite acceder a las cuatro noches al precio de tres, una propuesta pensada para quienes buscan vivir la experiencia completa: ir, bailar, volver y repetir al día siguiente.

Las entradas se consiguen de manera online a través de www.lostekis.com.ar.