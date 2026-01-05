¡Verano a pleno! Todo lo que se puede disfrutar esta semana en Salta

Toda la provincia de Salta ya vive a pleno la temporada de verano con turistas que llegan desde diversos puntos para maravillarse con los atractivos de "La Linda". Pero con visitantes y locales buscando opciones para divertirse, surge la pregunta: ¿qué hay para hacer?

Ante la pregunta, el calendario oficial de Salta inicia este lunes 5 con la recepción del primer turista en Guachipas. En esta localidad se ofrecen visitas guiadas en los centros de interpretación de arte rupestre y la Quebrada de las Conchas, además de excursiones a la cascada de Alemanía.

La capital salteña también tendrá protagonismo con la tradicional Navidad Azul de la Policía y la llegada de los Reyes Magos, mientras que La Caldera invita a vivir la experiencia de Stand Up Paddle.

Para el martes 6, la celebración de Reyes se traslada con fuerza a localidades como Molinos y Aguaray, sumándose al 2° Concurso del pesebre guachipeño. Quienes busquen contacto con la naturaleza pueden optar por el pastoreo de ovejas y caminatas de bienestar en La Caldera, o visitar la expo-muestra "Las memorias del pimiento" en Payogasta, opciones que permiten a los visitantes conocer a fondo las tradiciones locales y los paisajes únicos que ofrece el Valle Calchaquí durante estos primeros días de enero.

El miércoles 7 destaca el inicio de la Semana de la Miel en Metán, un evento que incluye concursos, ferias y muestras temáticas para toda la familia. Hacia el jueves 8 y viernes 9, la agenda se diversifica con las cabalgatas junto al dique Campo Alegre en La Caldera y la mística de "La Morena Cerrillana" en Cerrillos. En Cafayate, la música toma el centro de la escena con la peña cultural y la elección de la Niña de la Serenata, preparando el clima para los grandes festivales. Por su parte, la ciudad de Metán propone una bicicleteada para recorrer sus calles, combinando el deporte con la promoción de su industria apícola.

El sábado 10 la actividad será intensa con el inicio del Festival El Seclanteño en Seclantás y la 120º edición del Corso de Flores en Cerrillos. También comenzarán los coloridos Corsos en Orán y la música en vivo en la costanera de San Lorenzo, mientras Rosario de la Frontera y El Jardín reciben formalmente a sus primeros turistas. Para quienes prefieren la tranquilidad, Coronel Moldes ofrecerá cine bajo las estrellas y La Caldera sesiones de meditación con Tai Chi Chuan y té matcha.

Finalmente, el domingo 11 cerrará la semana con el esperado Festimiel en Metán y el XIV° Concurso del asador en Chicoana, donde también se agasajará a los visitantes. El espíritu festivo se sentirá en San Lorenzo con el desentierro del carnaval y en Campo Santo con actividades recreativas para vivir el verano. Entre ferias de arte nativo en Tartagal y trekking por los diques, Salta demuestra una vez más por qué es el destino preferido de miles de viajeros durante esta temporada.