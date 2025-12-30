Del bronceador a la conservadora: ¿Cuánto cuesta refrescarse este verano?

Con la llegada del calor y las altas temperaturas en Salta, muchas familias buscan alternativas para pasar el verano en la pileta, el río o algún camping. Sin embargo, refrescarse puede llegar a no ser tan accesible: los precios de los productos básicos para el verano registran valores elevados y obligan a priorizar gastos.

Un relevamiento de precios realizado en MercadoLibre muestra cuánto cuesta hoy equiparse con lo indispensable para combatir el calor.

Reposeras: desde opciones económicas hasta modelos premium

Reposeras simples plegables: desde $47.000

Reposeras reclinables con apoyabrazos y cuello: entre $160.000 y $175.000

Combos de dos reposeras: alrededor de $170.000

Juegos de cuatro reposeras: superan los $120.000

Modelos plásticos tipo pileta, con mesa incluida: entre $300.000 y $630.000

Conservadoras y bolsos térmicos

Conservadoras rígidas chicas (6 a 28 litros): desde $28.600

Conservadoras medianas y grandes (30 a 35 litros): entre $67.000 y $85.000

Conservadoras premium con ruedas: más de $210.000

Bolsos térmicos tipo lonchera: desde $26.500

Bolsos Coleman de mayor capacidad: entre $43.000 y $71.500

Protectores solares y bronceadores

Protectores solares FPS 50: entre $16.800 y $31.000

Protectores faciales: desde $15.000

Bronceadores y aceites solares: entre $8.000 y $28.000



Equiparse mínimamente para una salida al río o a la pileta puede superar fácilmente los $200.000, sin contar trajes de baño, calzado ni transporte.