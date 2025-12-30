Del bronceador a la conservadora: ¿Cuánto cuesta refrescarse este verano?Sociedad30/12/2025
Con la llegada del calor y las altas temperaturas en Salta, muchas familias buscan alternativas para pasar el verano en la pileta, el río o algún camping. Sin embargo, refrescarse puede llegar a no ser tan accesible: los precios de los productos básicos para el verano registran valores elevados y obligan a priorizar gastos.
Un relevamiento de precios realizado en MercadoLibre muestra cuánto cuesta hoy equiparse con lo indispensable para combatir el calor.
Reposeras: desde opciones económicas hasta modelos premium
- Reposeras simples plegables: desde $47.000
- Reposeras reclinables con apoyabrazos y cuello: entre $160.000 y $175.000
- Combos de dos reposeras: alrededor de $170.000
- Juegos de cuatro reposeras: superan los $120.000
- Modelos plásticos tipo pileta, con mesa incluida: entre $300.000 y $630.000
Conservadoras y bolsos térmicos
- Conservadoras rígidas chicas (6 a 28 litros): desde $28.600
- Conservadoras medianas y grandes (30 a 35 litros): entre $67.000 y $85.000
- Conservadoras premium con ruedas: más de $210.000
- Bolsos térmicos tipo lonchera: desde $26.500
- Bolsos Coleman de mayor capacidad: entre $43.000 y $71.500
Protectores solares y bronceadores
- Protectores solares FPS 50: entre $16.800 y $31.000
- Protectores faciales: desde $15.000
- Bronceadores y aceites solares: entre $8.000 y $28.000
Equiparse mínimamente para una salida al río o a la pileta puede superar fácilmente los $200.000, sin contar trajes de baño, calzado ni transporte.
