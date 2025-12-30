Del bronceador a la conservadora: ¿Cuánto cuesta refrescarse este verano?

Sociedad30/12/2025
piletas

Con la llegada del calor y las altas temperaturas en Salta, muchas familias buscan alternativas para pasar el verano en la pileta, el río o algún camping. Sin embargo, refrescarse puede llegar a no ser tan accesible: los precios de los productos básicos para el verano registran valores elevados y obligan a priorizar gastos.

Un relevamiento de precios realizado en MercadoLibre muestra cuánto cuesta hoy equiparse con lo indispensable para combatir el calor.

Reposeras: desde opciones económicas hasta modelos premium

  • Reposeras simples plegables: desde $47.000
  • Reposeras reclinables con apoyabrazos y cuello: entre $160.000 y $175.000
  • Combos de dos reposeras: alrededor de $170.000
  • Juegos de cuatro reposeras: superan los $120.000
  • Modelos plásticos tipo pileta, con mesa incluida: entre $300.000 y $630.000

Conservadoras y bolsos térmicos

  • Conservadoras rígidas chicas (6 a 28 litros): desde $28.600
  • Conservadoras medianas y grandes (30 a 35 litros): entre $67.000 y $85.000
  • Conservadoras premium con ruedas: más de $210.000
  • Bolsos térmicos tipo lonchera: desde $26.500
  • Bolsos Coleman de mayor capacidad: entre $43.000 y $71.500
Protectores solares y bronceadores

  • Protectores solares FPS 50: entre $16.800 y $31.000
  • Protectores faciales: desde $15.000
  • Bronceadores y aceites solares: entre $8.000 y $28.000


Equiparse mínimamente para una salida al río o a la pileta puede superar fácilmente los $200.000, sin contar trajes de baño, calzado ni transporte

