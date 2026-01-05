Le robaron 21 veces su vivero: "De la impotencia me descompuse, quedé arrodillada en el barro"

Policiales05/01/2026
Una vez más un vivero conocido de Embarcación ubicado en 9 de Julio y Entre Ríos, fue víctima de robo. Su propietaria viene desde hace algunos meses denunciando constantes robos. En un momento se refirió a 20 hechos por los cuales montó muchos dispositivos de seguridad pero aún así sigue siendo víctima de los malvivientes. 

Sin ir más lejos, el día 3 de enero, un joven fue tomado por las cámaras de seguridad del lugar, cuando salía del predio, con gran destreza el sujeto salta una tapia. Rapidamente se incorpora e intenta huir, pero es abordado por vecinos y la dueño del predio. 

En la denuncia número 21, la dueña del vivero,Rosana Sosa relata que el delincuente llegó en una bicicleta para subir a la tapia y meterse a robar plantas y macetas, cuando salió lo esperaban afuera junto con los vecinos, lo rodearon y tuvo que dejar todo en el lugar. 

A los minutos llegó la policía y lo detuvieron a dos cuadras del lugar.

UVC Canal 10 publicó:  "Robo número 21 de anoche , rompió el cerco eso significa debo poner en condiciones un gasto enorme , muchas veces lo reparé gastando dinero, entró a robar en el Vivero, dijo tenía un hijo enfermo por eso lo hacía, ese no tiene hijo, estaba drogado, borracho, pido a la fiscal lo deje mucho tiempo encerrado así dejamos de hacernos mala sangre con esta gente, además pido pague los daños ocasionados él o quien corresponda, alguna lección debe tener este y todos los que entran a tu casa a robar como si nada , exijo una respuesta urgente de la fiscal".

Y agregó: "Trabajen señores para terminar con la delincuencia, tierra de nadie Embarcacion. No logro llevar nada. Entre todos los que se acercaron ayudar lo rodeamos, dejo todo en el portón y se fue . Yo de la impotencia y bronca me descompuse, quedé arrodillada en el barro, mi cuerpo se desplomó y la gente me ayudó eso celebro que no me dejaron sola todos hicieron algo para ayudarme!". 

