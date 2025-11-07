Le robaron 20 veces en su vivero y estalló: “Entran como por su casa”

Un hecho lamentable se repite desde hace meses en un vivero ubicado en la zona centro de Embarcación. allí delincuentes ya perpetraron 20 robos.

Pero la denuncia de la propietaria reza de tiempo atrás, y a pesar de todos los dipositivos de seguridad que implementó, los malvivientes ingresan rompiendo todo y además se llevan objetos de valor, causando un gran perjuicio económico.

"Hola , sabado 15 hs mas o menos, van 20 veces entraron a robar la vivero .. se llevó todos los receptores ( los arranco )y los focos .. ahora tengo cámaras. En la última denuncia la policía dijo usted debe tener cámaras, cerco concertina esta cerrado el lugar pero no importa... entran como por su casa destruyen rompen se llevan lo que quieren, con tal no pasa nada.. seguridad en embarcación no existe!!", publicó la propietaria que denota su enojo.