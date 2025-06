¡Increíble! Robaron por décima vez un vivero en Embarcación "¡Estoy cansada!"

Un vivero ubicado en el casco céntrico de Embaración, a pocas cuadras de la Unidad Regional, a dos cuadras de plaza San Martín, se volvió el blanco de delincuentes que con el último robo, suman 10 al lugar. Su dueña radicó denuncias por 4 hechos pero no tuvo respuestas.

Roxana Sosa, Ingeniera y propietaria del vivero contó "Cada día voy observando más faltantes, lo primero fueron los focos y los reflectores, al cerco eléctrico lo rompieron, le metieron agua, lo destruyeron. A la consertina, que fue una de las segundas cosas que puse, la cortaron o sea vinieron con herramientas".

La mujer contó que tuvo que invertir nuevamente en poner en condiciones el alambrado, consertina y todo lo que destruyen en el lugar, paradójicamente, para evitar que ingresen.

"En una oportunidad ingresaron y se llevaron herramientas, hice denuncia, creo que llevo 4 denuncias de las 10 veces. Pero no, perdí todo, de todas las veces que me robaron, no recuperé nada. Tuve que comprar todo de nuevo y asegurar más y ahora más. Estoy cansada" cerró por Multivisión.