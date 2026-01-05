¿Cuántos venezolanos con residencia permanente viven en Argentina?

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos, pone un nuevo debate sobre la mesa. Es que desde hace más de dos décadas millones de venezolanos abandonaron su tierra para comenzar una nueva vida en diferentes paises del mundo.

En este contexto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva sostuvo que "en Argentina tenemos 233 mil venezolanos con residencia permanente y 25 mil con residencia transitoria. Y solo en 2025 recibimos 28 mil solicitudes de residencia".

Se estima que alrededor de 9 millones de venezolanos emigraron en los últimos 25 años, por lo que en los próximos meses se podría producir un éxodo masivo en diferentes rincones del planeta.

Refiriendose a la presencia de Maduro en suelo estadounidense, Monteoliva sostuvo que: “Esto abre la puerta a un proceso de transición para Venezuela, pero lo importante aquí es que un delincuente de estas características ya está en Estados Unidos para ser juzgado y cumplir su condena“.