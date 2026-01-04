China exige a EE.UU. liberar a Nicolás Maduro y y que desista de "derrocar al gobierno de Venezuela"

El gobierno chino expresó su "grave preocupación"? por la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, pidió su liberación inmediata y advirtió una escalada de tensión internacional tras la operación estadounidense.

La Cancillerí­a china afirmó además que la captura de Maduro y Flores contradice "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas" y menoscaba la soberaní­a de Venezuela.

Una de las primeras imágenes de Nicolás Maduro detenido en Nueva York.

En el mismo comunicado, China instó a Estados Unidos a "garantizar la seguridad personal" de Nicolás Maduro y de su esposa, además de exigir su liberación inmediata.

Asimismo, llamó a Washington a "dejar de socavar al Gobierno venezolano" y a resolver la situación por la ví­a diplomática, sin anunciar medidas adicionales ni eventuales represalias.

Además, denunció una "grave transgresión" de las leyes internacionales, una "vulneración de la soberanía venezolana" y una "amenaza a la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe". A la par, insta a la Casa Blanca a respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, además de a "cesar las violaciones de la soberanía y la seguridad de otros países".

Hasta ahora, Estados Unidos no ha respondido públicamente a la declaración del gobierno chino, mientras el escenario internacional continúa en desarrollo.