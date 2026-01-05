Invertirán más de $8 millones para eliminar las ratas en Plaza Alvarado y Parque San Martín

La Municipalidad de Salta adjudicó la contratación del servicio de desratización en Plaza Alvarado y Parque San Martín, con una inversión que supera los 8 millones de pesos, en el marco de una política de prevención sanitaria y mantenimiento de los espacios públicos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 674/2025 de la Subsecretaría de Contrataciones, tras completarse el proceso de Contratación por Adjudicación Simple N.º 429/2025, solicitado por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.

De acuerdo a lo informado, el presupuesto oficial asciende a $8.373.200, monto que cuenta con crédito presupuestario aprobado para el ejercicio 2025.

El área requirente será la autoridad de aplicación encargada de supervisar el cumplimiento del servicio, que tiene como objetivo controlar la presencia de roedores y mejorar las condiciones sanitarias en dos de los espacios verdes más concurridos de la ciudad.