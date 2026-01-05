Comenzó la reconstrucción de la vereda que se hundió por el temporal: tenía más de 50 años

Tras el violento temporal del viernes, este lunes comenzaron los trabajos de reconstrucción en una de las imágenes más impactantes que dejó la lluvia. La vereda de Pasaje Miramar a metros de un local gastronómico se hundió.

Se trata de un tramo de la vereda ubicado en pasaje Miramar y Lerma. Allí se realizará en primer término, el retiro de la losa afectada para permitir una evaluación precisa del estado de la estructura.

Cuando se finalice la primera parte, se llevará adelante un trabajo de inspección para determinar hasta dónde será necesario demoler, priorizando la seguridad de peatones, vecinos y comerciantes de la zona, manifestaron desde la Municipalidad. Por ahora, el tiempo total de la obra dependerá de los resultados que arrojen estas tareas técnicas.

La losa tenía más de 50 años y con el tiempo se fue deteriorando, lo que provocó el hundimiento.

Por el momento, se pide a los transeuntes, circular con precaución por el sector, evitando acercarse a la zona donde se desarrollan las tareas. Además, se informó que se colocará una pasarela provisoria para que vecinos y comerciantes puedan continuar transitando de forma segura mientras avanzan los trabajos.