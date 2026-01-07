Acumuladores de Limache: "Ellos tienen una problemática de fondo, la Justicia debería avanzar"

Este miércoles Barrio Limache de nuestra ciudad, se vio convulsionado por el operativo de limpieza en la casa de los conocidos acumuladores, desde donde distintas autoridades se expresaron al respecto.

Juan Pablo Linares, de Asistencia Crítica de la Municipalidad,dijo: "Desde Desarrollo Social estamos dando contención con el cuerpo de psicólogas y asistentes sociales a la pareja que vive acá y que tiene problemas de acumulación. Este basural preocupa a todos, a los vecinos del alrededor y es una preocupación del Intendente, perjudica a todos".

Agregó: "Nosotros estamos dándo la cobertura y el apoyo a lo que es Ambiente que está haciendo el trabajo de limpieza y bueno es una situación preocupante porque ellos evidentemente tienen una problemática de fondo y me parece que la Justicia debería avanzar en eso".

Recordó que: "Desde la Municipalidad lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, habiendo limpiando el año pasado y hoy se está haciendo nuevamente el operativo del limpieza en pos del bienestar de ellos y como te decía de la comunidad de Limache"

Por último, aseguró sobre el operativo que: "es muy honeroso, y se sustenta con los recursos de los vecinos".

Limpieza sin desalojo

No se los va desalojar: "Nosotros estamos trabajando junto con ambiente y la policía de la provincia con una orden de allanamiento, la orden es específica y es limpiar el lugar. En el día de hoy se va dejar limpia la casa y ellos van a seguir habitando el lugar, igual que la vez anterior".

Puntualizo que: "Desarrollo Social el año pasado les hizo un seguimiento a ellos y la familia, es muy dificil que se dejen ayudar, pero en cuanto a las condiciones de habitabilidad nosotros una vez que se hace la limpieza vamos a ver que necesitan como el año pasado, en cuanto a cama, cuchetas, elementos de limpieza, de higiene personal, alimentos. Estamos con el cuerpo de Psicólogos y Asistentes sociales, y la idea es poder en conjunto, cuidar el bienestar de las persoas y dejar el lugar limpio", cerró por Multivisión Federal.