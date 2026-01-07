Buscan a un abuelo y su nieto en los cerros de Rosario de la Frontera

La búsqueda comenzó en la tarde de ayer después que un abuelo de 85 años y su nieto de 16, se pierdan en Finca Ojo de Agua.

Se trata de Tránsito Roque Leal de 85 años y su nieto Kevin Leal Segovia de 16 años, quienes salieron de su casa rumbo al cerro La Cumbre, donde hay una gruta con una virgen. Supuestamente debían volver pasadas las 17, pero no sucedió.

Entrada la siesta, el menor llamó a su mamá informándole que su abuelo había sufrido una descompensación, según informaron medios locales. Aparentemente la descompensación se habría producido en la zona conocida como Lagunilla.

Tras la llamada, los familiares salieron en su búsqueda sin resultados positivos. Una vez radicada la denuncia, se activó protocolo con efectivos policiales de la jurisdicción y con baqueanos.

También se dio intervención además a la Brigada de investigaciones, a la Policía Rural y Ambiental y se solicitó la colaboración de Defensa Civil y familiares o baqueanos que conozcan la zona.