El juicio contra el asesino serial de Jujuy comenzaría entre mayo y junio

Con la investigación prácticamente concluida, el fiscal Guillermo Beller confirmó que el juicio contra Matías Jurado, acusado de múltiples homicidios en Alto Comedero, se realizará este año y estimó que el debate oral podría iniciarse entre mayo y junio.

Beller explicó que restan “muy pocos pasos” para cerrar la etapa de instrucción y avanzar hacia el juicio. “Nos resta muy poquito para poder confeccionar la acusación. Una vez que se formule y se cumplan los plazos de ley, iremos a la audiencia de control de acusación y, luego, quedará esperar la agenda de la Oficina de Gestión del Poder Judicial”, detalló.

Consultado puntualmente sobre las fechas, el fiscal señaló que “es muy probable que cerca de mayo o junio esté comenzando el juicio”, en una causa que conmocionó a Jujuy y al país por la gravedad y las características de los crímenes investigados.

En cuanto a la situación procesal del imputado, recordó que la prisión preventiva de Jurado fue prorrogada por cuatro meses, desde el 4 de diciembre hasta el 4 de abril. “La complejidad de la investigación permite que todavía se pueda seguir prorrogando, aunque entendemos que para esa fecha ya debemos tener la acusación armada”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas, Beller indicó que aún aguardan resultados de dos cotejos de ADN. “Si alguno de esos perfiles coincide con muestras aportadas por familiares de personas desaparecidas, podría surgir una nueva víctima y habría que profundizar la investigación”, aclaró. No obstante, señaló que, de no haber coincidencias, la Fiscalía contará con la evidencia necesaria para sostener la acusación en el juicio.

Finalmente, el fiscal informó que Jurado continúa detenido con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario de Gorriti, bajo un régimen de aislamiento, custodia permanente y monitoreo por cámaras las 24 horas.